Neste domingo (10), a partir das 16h, a Cyntilante Produções fará uma live, por meio de suas redes sociais e seu canal no YouTube, em que a atriz Raíssa Alves, caracterizada de Rapunzel, contará histórias e cantará músicas.

Durante a transmissão, haverá uma celebração ao Dia das Mães, e qualquer um pode participar, enviando sua homenagem até esta quinta-feira (7). Confira mais abaixo.

“As lives têm sido uma alternativa criativa de seguir com o trabalho e dialogar com nosso público”, declara o diretor e fundador da Cyntilante Produções, Fernando Bustamante.

Confira abaixo como participar

- Envie uma foto de um momento especial com a sua mãe para o Whatsapp (31) 98260-4652 até o dia 07/05, quinta. Ela vai aparecer num vídeo-clipe especial durante a live;

- Mande uma história especial que você tenha passado com a sua mãe, escrita ou por áudio para o Whatsapp (31) 98260-4652 até o dia 07/05, quinta. As histórias mais emocionantes serão contadas na nossa live;

- Envie uma receita especial da sua mãe para o Whatsapp (31) 98260-4652 até o dia 07/05, quinta. Quem sabe ela não será escolhido para prepararmos ao vivo!

- Participe da live no domingo, dia 10 de Maio às 16h. Alguns participantes serão convidados para homenagearem as suas mamães ao vivo!

Lembrando que a LIVE será exibida nos canais do programa Diversão em Cena ArcelorMittal (Instagram, Facebook e Youtube)