Se Roupa Nova e Daniel prometem um transbordamento de emoções na live conjunta "A Força do Amor", que acontece neste Dia dos Namorados, às 19h, Lulu Santos e Duda Beat irão embalar a noite com som mais pop e de astral lá em cima, também nesta sexta-feira, 12 de junho. As lives, já consolidadas na programação das redes sociais brasileiras - especialmente no YouTube -, seguem satisfazendo os fãs e a população ávida por contato e diversão.

Veja a programação das lives até domingo:

12/6, sexta-feira

Sampa Crew – 18h (YouTube)

Roupa Nova e Daniel – 19h (YouTube)

Nando Reis – 19h (YouTube)

Silva – 20h (YouTube)

Flávio Venturini – 20h (YouTube)

Anavitória – 21h (YouTube)

Bruno e Marrone – 21h30 (YouTube)

Lulu Santos – 21h30 (YouTube)

Duda Beat – 23h (YouTube)

13/6, sábado

Thiaguinho – 15h (YouTube)

Elba Ramalho – 16h (YouTube)

Fafá de Belém – 17h (YouTube)

Xand Avião – 19h (YouTube)

Roberta Campos – 19h (YouTube)

Roberta Miranda – 19h (YouTube)

Carlinhos Brown – 20h (YouTube)

Festival 360 (Naiara Azevedo, Joelma, Solange Almeida e Lauana Prado) – 20h (YouTube)

Luan Santana – 22h30 (YouTube)

14/6, domingo

Jads & Jadson – 13h (YouTube)

Sorriso Maroto – 14h (YouTube)

Martinho da Vila – 15h (YouTube)

Live das Patroas (Marília Mendonça e Maiara e Maraisa) – 17h (YouTube)

Falamansa – 18h (YouTube)