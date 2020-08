O Dia dos Pais, celebrado neste domingo, promete ser bastante animado, se depender das lives programadas para a data. Logo após o horário de almoço, a animação já começa com o sambista Zeca Pagodinho, às 13h, no YouTube. Apenas meia hora antes dos irmãos César Menotti e Fabiano, que vão "despejar" modas sertanejas em um estilo que os mineiros adoram.

No meio da tarde do domingo, o romantismo quase "melado" de Daniel e de Fábio Jr. divide espaço com a animação oitentista da Blitz e o swing de Parangolé. Arlindinho Cruz se apresenta no fim da tarde 18h e, às 19h, o mineiro Flávio Venturini fecha com chave de ouro o Dia dos Pais.

Mas, não é só o domingo que estará recheado de lives. Também há muitas opções esta sexta e sábado. Confira a programação abaixo:

7/8 (sexta-feira)

Elton John – ao vivo na Turquia (2001) – 16h (YouTube)

Zé Neto e Cristiano – 19h (YouTube)

Festival de Inverno Rio 2020 (Thiago Martins, Ferrugem e Marcelo D2) – 19h (Youtube)

Leandro Lehart – 19h (YouTube)

Solange Almeida e Walkyria Santos – 20h (YouTube)

Gustavito & Laura Catarina – 20h20 (Instagram)

Caetano Veloso – 21h30 (Globoplay)

José Augusto – 22h30 (YouTube)

8/8 (sábado)

Festival de Inverno Rio 2020 (Detonautas, Barão Vermelho e Raimundos) – 15h (YouTube)

The Fevers – 18h30 (YouTube)

Mastruz com Leite e Cavalo de Pau – 19h (YouTube)

Marília Mendonça – 20h (YouTube)

9/8 (domingo)

Zeca Pagodinho – 13h (YouTube)

César Menotti e Fabiano – 13h30 (YouTube)

Daniel – 15h (YouTube)

Blitz – 15h (YouTube)

Banda Parangolé – 15h (YouTube)

Fábio Jr. – 15h45 (YouTube)

Arlindinho Cruz – 18h (YouTube)

Flávio Venturini – 19h (YouTube)