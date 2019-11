A época do ano que mais mexe com a imaginação das crianças está chegando. O Natal para muitas delas é sempre recheado de histórias mágicas e alegria nas confraternizações de família. Mas é também oportunidade de compartilhar valores e tempo ao lados dos filhos. Pensando nisso, a jornalista, psicanalista e escritora Érica Toledo criou o livro " À espera do Natal", que traz 24 histórias, que podem ser lidas, uma por dia, ao longo do mês de dezembro. A edição traz ainda imagens para colorir e figuras para recortar.

O lançamento do livro é neste sábado (9), em um lugar que vai agradar tanto os pais quanto os pequenos: o Museu dos Brinquedos. No local, estão previstas diversas atividades, gratuitas, com início às 15h,

Confira a programação abaixo:

15h - Oficina de desenho

15h30 - Contação das histórias de Natal, com Lucrécia Leite

16h - Bate-papo com a autora

16h15 - Autógrafos e brincadeiras

17h - Encerramento

Durante o horário do lançamento, a visita ao acervo do Museu dos Brinquedos poderá ser feita pelo valor promocional de R$ 5,00.

Endereço: Av. Afonso Pena, 2564 - Funcionários

