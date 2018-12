Foi de uma viagem ao redor do mundo, em 2011, que o blogueiro, empresário e escritor Guilherme Tetamanti deu início à jornada como produtor de conteúdo. As experiências vividas durante um ano, período em que visitou 18 países em cinco continentes, deram origem ao blog “Quero Viajar Mais”. Mas a empreitada se expandiu e, além de tratar de outros assuntos relacionados a viagens, Tetamanti transformou o conteúdo produzido em um livro, que leva o mesmo nome do blog.

Na obra, ele reúne dicas que podem ser úteis a todos os tipos de viajantes, dos mais experientes aos que ainda planejam desbravar o mundo.

Como uma espécie de guia, o livro surge como um desdobramento do conteúdo on-line produzido por ele. “Percebi que muitas dúvidas deixadas pelos leitores se repetiam. Eu respondia, mas sentia que poderia ajudar as pessoas de uma maneira melhor, que não fosse apenas respondendo aos comentários”, conta o autor.

Assim, Tetamanti passou a listar as questões mais recorrentes, que deram início à produção do livro. “Falo de planejamento, de como reservar um hotel, dicas para comprar passagens com um preço melhor, a antecedência correta. Sobre como levar dinheiro para o exterior, também”, enumera.

No entanto, nem todas as dúvidas precisaram ser comuns entre as mensagens recebidas pelo blogueiro para migrarem para a obra. O autor detalha que um dos capítulos surgiu de uma questão feita por apenas um leitor. “Ele me escreveu falando que tem medo de voar. Perguntou se eu também tinha esse medo e como eu fazia para lidar com ele. Pensei que isso poderia acontecer com mais pessoas e transformei em capítulo”, diz, confessando ter superado o medo também.

Momentos

São as experiências de Tetamanti que dão forma ao livro. “Uso o que eu vivi para exemplificar os capítulos. Não falo de dicas específicas de um destino ou outro, mas acabo citando coisas que aconteceram em determinados lugares”, explica.

Ele pontua que a obra aborda todos os momentos de uma viagem. “São seis capítulos. No primeiro, falo sobre um momento bem anterior à viagem, com dicas para lidar com a ansiedade, motivações e inspirações”, relata.

Como um passo-a-passo, destrincha também os cuidados que devem ser tomados antes do início de uma viagem, como o que pode ser levado, seguros, dentre outros.

“Falo também do período sabático. Fiz alguns intercâmbios e detalho vantagens e desvantagens disso. Das maneiras de trabalhar, de viajar mais barato. Além de abordar também a volta ao mundo. Eu fiz de avião, mas há quem faça de carro, de bicicleta. Conto um pouco dessas histórias”, aponta.

E para aqueles que pretendem seguir a vida viajando... “Falo também sobre como transformar a paixão por viajar em trabalho”, destaca Guilherme Tetamanti.

