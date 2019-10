Uma menininha percebe que a avó está esquecendo as coisas e se prontifica a fazer de tudo para ajudá-la a não perder objetos dentro de casa. Com delicadeza e pelo singelo olhar dessa netinha, a jornalista Nalu Saad conta a relação entre as duas no livro infantil “O baú dos tesouros da vovó”, que chega às livrarias de Belo Horizonte, após lançamento na semana passada.



A garotinha utiliza o baú para armazenar materiais que a avó não consegue se lembrar onde guardou, gesto que é acompanhado pelo restante da família. Uma atitude que revela a reciprocidade com a forma que a idosa a tratava quando era a menina que perdia os brinquedos.



“Essa criança tem uma paixão tão grande pela avó, como eu acredito que a maioria dos netos tem, que ela vai encontrar, no mesmo amor que recebeu na infância, uma forma de ajudar a passar por essas dificuldades e pelas limitações da velhice”, define Nalu.

Mãe de três filhos, a escritora buscou inspiração no carinho que eles têm com as duas avós. “Elas são muito presentes. Eu comecei a perceber esse cuidado deles não só com a questão do esquecimento, mas também com a locomoção, e elas zelam por eles também”, conta a escritora.



Esse é a terceira obra publicada pela jornalista depois de “Tico foi viajar” e “Esquadrão dos anjos”. Esse último título, lançado também este ano, tem mais uma vez ilustração de Iara Rachid. Em “O baú dos tesouros da vovó”, ela dialoga com o texto por meio de desenhos que brincam com a imaginação fértil da menina.



Calmaria

Ainda que aborde o tema esquecimento na velhice, a autora não se inspirou em nenhum caso específico ou associa a trama ao Alzheimer. Para além de uma história entre criança e avó, o livro se debruça sobre as consequências que o companheirismo pode proporcionar para o outro.



“Quando ela cria esse baú, gera uma tranquilidade na idosa, por saber onde as coisas estão”, conta, aludindo a uma ordem que também se faz importante para os pequenos.



“Isso sempre foi muito colocado por pedagogos, na escola, aos pais, a importância da rotina na vida das crianças, ordem que traz uma certa calmaria para o ambiente escolar, e é pedido aos familiares para levar essa rotina também para dentro de casa. Então, usei um pouco dessa referência”, explica Nalu Saad, que também tem experiência cobrindo o tema da infância como jornalista.



Já disponível nas livrarias do cinema Belas Artes, Orion, Quixote e Colorê, “O baú dos tesouros da vovó” também pode ser adquirido pelo site paginaseditora.com.br. O valor é R$ 40.