Descomplicar o aprendizado da astrologia é a premissa da obra "Astrologia, conexão entre o ser humano e o cosmos", que será lançado neste sábado (23) em Belo Horizonte. A psicóloga Mônica Matta-Machado Auler e a jornalista Nívia Mariza da Silva Freitas, autoras do livro, decidiram unir o amor e a experência acerca do tema para produzir a obra didática que mostra desde a base da astrologia até a confecção de um mapa astral.

"O livro apresenta uma nova forma de aprender astrologia. Ele é um material muito útil para apoiar astrólogos ou quem quer aprender astrologia e pode ser usado como ferramenta de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. O livro é um curso de astrologia completo. Se acompanhar o curso do livro, a pessoa chega ao final do volume sabendo interpretar um mapa natal", explica Nívia.

Mônica Matta-Machado Auler

A abordagem do livro segue o método Auler, criado e adotado desde 1985 por Mônica para passar o conhecimento de astrologia. "É uma forma de ensinar astrologia. No decorrer dos anos fui criando um jeito de passar o conteúdo de astrologia para que as pessoas entedessem a dinâmica e a sistêmica de como funciona o mapa astral, como compreender os vários conteúdos do mapa e como interpretá-lo", explica a psicóloga.

A organização do livro também permite que o leitor assimile o conteúdo com a prática. "Os conteúdos que estão no livro seguem uma forma de pensar diferente e criativa, um outro meio de interpretar mapas. À medida que aprende astrologia por este método, o leitor tem muito mais facilidade em absorver os conceitos e interpretar os mapas aplicando o conteúdo de forma prática", ressalta Mônica.

A obra é dividida em oito unidades, sendo as sete primeiras relacionadas ao curso e a oitava trazendo curiosidades sobre o tema. Composto em dois volumes, a publicação traz, ainda, em seu primeiro volume uma parte textual explicando os conceitos, trazendo ilustrações e planilhas e, o segundo, com exercícios.

Com vários livros sobre astrologia disponíveis à venda, Mônica destaca a didática do livro como um ponto forte em relação aos outros. "A gente tem pouco livro didático, temos mais manuais de astrologia. Mas neste livro cada unidade acompanha os módulos do curso de astrologia pelo método Auler. Não substitui um curso, porém é como se fosse um curso dentro do livro. É composto de módulos que, dentro da minha prática, correspondem a dois ou três anos de curso", observa.

Nívia Mariza da Silva Freitas

Dentro do mapa astral, o livro também esclarece a relação com os signos. "Não somos só um signo, somos todos os signos juntos. Há uma mandala que mostra que aquele signo está em algum lugar da sua vida. O livro propõe aprender tudo isso. O trabalho da astrologia é mostrar que nós somos todos os signos. Em algum momento e alguma área da vida somos representados por um determinado signo", avalia Nívia.

O conteúdo da obra engloba o conhecimento da astrologia desde a história, mitos, signos ligados aos planetas, mitologia do planeta, além de exercícios e exemplos ao final de cada unidade. Para Nívia, "o livro vem mostrar a credibilidade que a astrologia merece ter. Queremos mostrar que astrologia tem fundamento".

Serviço:

Livro: 'Astrologia, conexão entre o ser humano e os cosmos'

Data: 23 de novembro

Horário: 11h11 até às 14h30

Preço: R$ 215,00

Local: Livraria do Belas - Rua Gonçalves Dias, 1581 - Lourdes

(*) Amanda Souza, sob supervisão de Cássia Eponine.