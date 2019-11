Foi divulgado nesta segunda-feira, (4), o line up do Lollapalooza Brasil 2020, que será realizado de 3 a 5 de abril, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.



Em sua nova edição, o festival terá como headliners Guns N' Roses e Lana Del Rey, na sexta, 3, Travis Scott e Martin Garrix, no sábado, 4, e no domingo, 5, The Strokes e Gwen Stefani. Boa parte dos shows deste ano serão de nomes que chegam pela primeira vez ao Brasil, como é o caso de Travis Scott, Rita Ora, Kacey Musgraves, Rex Orange County, LP, Illenium.



E está disponível o primeiro lote do Lolla Day, válido para um dia de festival, que custa a partir de R$ 340. Para quem quiser curtir o festival inteiro, o quarto lote do Lolla Pass (válido para os três dias), que custa a partir de R$ 892,50, também está à venda.



SERVIÇO



Datas: 3, 4 e 5 de abril de 2020



Local: Autódromo de Interlagos - Avenida Senador Teotônio Vilela, 261 - Interlagos - São Paulo - SP



Classificação etária: Crianças abaixo de 05 anos: Não será permitida a entrada.



De 05 a 14 anos: Permitida a entrada acompanhado por pais ou responsáveis.



A partir de 15 anos: Permitida a entrada desacompanhados.



Menores de 18 anos não podem ir ao Lolla Lounge.



Acesso para deficientes, incluindo a opção da utilização do Kit Livre (componente motorizado, movido a bateria elétrica, que adapta qualquer cadeira de rodas manual em um triciclo motorizado, garantindo maior mobilidade)



Veja os shows divididos por dia: