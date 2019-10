Lollapalooza divulga lineup de 2020 e artistas são assuntos mais comentados no Twitter

O tradicional festival de música alternativa Lollapalooza tem como costume divulgar as atrações bem depois de abrir as vendas de ingressos, e, nesta quinta-feira (10), o anúncio dos artistas que vão tocar no evento virou um dos assuntos mais comentados no Twitter. Os nomes de Lana Del Rey, Jaden Smith, Kali Uchis, Cage the Elephant, Carly Rae, King Princess, Mika e Hayley Kiyoko ficaram nos trending toppics da rede social.



O line-up do festival conta, ainda, com outros nomes conhecidos no cenário alternativo, como The Strokes, Martin Garrix, Armin Van Buuren, Vampire Weekend, The Lumineers, Rita Ora, Rashid, Charli XCX, Djonga, Silva, Jão, Pabllo Vittar, MC Tha, Fresno, Kevin O Chris e outros. Da cena mais conhecida, estão como headliners Guns n' Roses, Travis Scott e Gwen Stefani.



No Twitter, usuários postaram comemorações sobre os artistas anunciados e outros brincaram sobre o preço dos ingressos para o festival, que custam a partir de R$ 807 a meia entrada para os três dias. O Lollapalooza 2020 acontece nos dias 3, 4 e 5 de abril, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.



Veja abaixo o lineup completo: