Tá com saudade de ir num festival de música, né minha filha? Mas vai continuar! No entanto, a boa nova é que a organização do festival Lollapalooza acaba de divulgar as atrações do festival, que terá versão on-line este ano.

Sem palcos, gramados e tendas, a festa acontecerá gratuitamente no YouTube, de quinta-feira (30) a domingo (2). Para os organizadores é uma forma de manter o festival de pé, uma vez que edição norte-americana, que aconteceria em Chicago, foi cancelada na primeira quinzena de junho.

O line-up conta com mais de 150 apresentações e terá a participação de Paul McCartney, Metallica, The Cure, Imagine Dragons, Cypress Hill, Tenacious D, assim como o guitarrista do Rage Against The Machine, Tom Morello. No entanto, não está claro se serão transmitidas gravações, apresentações ao vivo ou antigas participações do festival.

A edição brasileira, que tradicionalmente ocorre entre março e abril, foi adiada para dezembro e segue confirmada até segunda ordem. Ano que vem, o festival completa 40 anos, mas os organizadores, nos Estados Unidos, acreditam que os shows ao vivo só retornarão em 2022.