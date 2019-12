O fenômeno da música pop sertanejo Luan Santana desembarca em BH para celebrar duas décadas da casa Observatório, com sua nova turnê Viva, neste sábado (7).

A nova turnê foi gravada em DVD em maio, em Salvador. O cantor vai apresentar em BH um show tecnológico, novo, bem romântico, ao bom estilo Luan Santana. No repertório músicas do DVD como, "Quando A Bad Bater", "Água Com Açúcar", "Acordando o Prédio", "Sofázinho", entre outros sucessos.

Além de Luan Santana, o cantor Du monteiro, e as duplas Clayton e Romário, Rick e Ricardo e Rick e Nogueira vão agitar a festa de aniversário do Observatório com muita música sertaneja.