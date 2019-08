Luan Santana emocionou seus fãs no último domingo (11), ao comprar todas as rosas de um comerciante que estava em seu show em Bauru, interior de São Paulo.



"Luan, Deus abençoe sua carreira, querido. Estou há dez anos por trás de você. Eu sempre estou no meio dos seus shows. Muito obrigado e que Deus te abençoe, por parte de um pai que está batalhando o pão de seu filho no Dia dos Pais", disse o vendedor, fantasiado de Carlitos, personagem de Charles Chaplin, em um vídeo compartilhado pelo sertanejo na segunda-feira (12).



Luan Santana comprou as flores enquanto cantava Chuva de Arroz (2015) e aproveitou para distribuí-las para o público. "Coisa linda de ouvir", escreveu o músico em seu Instagram sobre a declaração do homem.



Confira: