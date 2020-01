Com mais de 28 milhões de seguidores em seu canal no Youtube, o influenciador digital Luccas Neto fará um show no KM de Vantagens Hall, em Belo Horizonte, nos dias 14 e 15 de março. O espetáculo terá duas sessões no sábado e duas no domingo, às 14h e às 19h.

Segundo a produção do show, a apresentação de Luccas transmite uma mensagem sobre a importância de ficar perto de quem você gosta, do poder do abraço e do carinho com familiares e amigos.

Serviço:

Data: Sábado (14) e domingo (15) de março de 2020;

Horário: Às 14h e às 19h em ambos os dias;

Local: KM de Vantagens Hall BH - Avenida Nossa Senhora do Carmo, 230 - São Pedro - Belo Horizonte (MG);

Ingressos: De R$ 40 a R$ 180;

Classificação indicativa: Livre acompanhada dos pais ou responsável legal. A partir de 12 anos, a entrada é permitida sem a presença de um responsável.

Abertura dos portões: 1h30 antes do show;

Venda de ingressos: www.ticketsforfun.com.br

*Com Caio Augusto, estagiário sob supervisão de Renato Fonseca.