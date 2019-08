Luciana Gimenez machucou o pé na última quarta-feira (21), durante uma aula de kickboxing, e foi apresentar o programa Superpop, da RedeTV!, mesmo estando lesionada.



Depois da atração, ela voltou para o seu camarim apoiada em uma funcionária da emissora e foi levada para o hospital. "Está doendo demais, mas está tudo bem. Vai melhorar. Tem que trabalhar", disse em um story do Instagram, definindo-se como 'guerreira'.



No centro médico, Luciana Gimenez apareceu com uma máscara para evitar pegar gripe e fez um desabafo sobre amizade. "Quando a gente se machuca, quando a gente precisa, que a gente vê quem são os amigos. Na hora que a gente precisa de verdade, a gente v as pessoas que podemos contar", afirmou.



Ao chegar em casa, a apresentadora gravou outro story na rede social e falou que ainda estava com dores, mas que isso não pode ser um impeditivo para praticar esporte. "Não podemos parar de fazer o que a gente gosta por causa de uma lesão. Sou esportista e sempre fui. Não posso parar. [Se] melhorou... segue em frente. Até porque a vida é curta", refletiu.