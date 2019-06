A cantora Ludmilla entrou para o time dos comprometidos. Nesta segunda-feira, 3, o colunista Leo Dias revelou que ela está namorando uma integrante de seu grupo de bailarinas. A informação foi confirmada à reportagem pela assessoria da cantora.



"Estou namorando com a minha bailarina e melhor amiga Brunna Gonçalves. E a música Espelho, que está no meu novo DVD, foi dedicada a ela", disse ao colunista. Brunna Gonçalves é bailarina de Ludmilla desde 2017. Até a publicação desta reportagem, ambas ainda não haviam comentado a novidade em suas redes sociais.



A cantora lança nesta segunda-feira o seu novo DVD, Hello Mundo, com uma sessão em um cinema do Rio de Janeiro. O show foi gravado em fevereiro deste ano na Jeunesse Arena, na capital fluminense, e conta com a participação especial de Anitta, Léo Santana, Simone e Simaria, Ferrugem e Jão.