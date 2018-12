Perder peso e manter a boa forma é o desejo ou faz parte da lista de metas para um ano de muita gente. Não é uma tarefa fácil. E quem consegue precisa mesmo é comemorar. Quem fez isso foi o ator e comediante Luis Lobianco. Nesta quinta-feira, (27), ele publicou uma foto de antes e depois de perder 30 quilos em um período de quase dois anos.



"O 2018 foi ano de não carregar mais um peso que não era meu. Tinha engordado muito desde 2012 e em 2017 minha saúde não estava legal", disse o ator na imagem no perfil oficial dele no Instagram.



Analisando como as pessoas classificam quem está com sobrepeso, Lobianco enfatiza: "Tem os apontamentos, os olhares de reprovação, o julgamento de que o gordo é alguém que não tem força de vontade e tem até quem tire foto sua achando que você não percebeu para mandar em grupos - uma exposição tristíssima", escreveu, sem mencionar se a situação ocorreu com ele mesmo.



Para o ator, a transformação não deve ter como motivo principal o julgamento alheio. "O motivo da mudança não deve estar no outro porque numa transformação profunda tudo que não te compõe é eliminado, inclusive o opressor. A transformação deve ser um pacto de bem viver consigo e senti necessário converter dores na lombar, rinite e ansiedade em retomada das minhas marmitas e exercícios", disse. Lobianco ressalta que nunca se alimentou mal, mas a rotina atarefada de trabalho o impedia de organizar sua dieta.



Encerrando a publicação, o ator agradeceu à equipe que o acompanha na perda de peso (terapeuta, fisioterapeuta, nutricionista e treinadores). Os internautas comentaram com mensagens de apoio à Lobianco.