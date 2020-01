Ativista dos direitos animais, a apresentadora Luisa Mell inovou ao tentar chamar a atenção das pessoas para pedir doações. Em publicação no Instagram, ela fez uma montagem com uma foto de Anitta ao lado de um cachorro na lama. A imagem mostra o bumbum da cantora. A intenção era divulgar um evento gratuito de adoção de animais, previsto para este sábado (1), no Morumbi Shopping.

No centro de compras também serão recebidos donativos para ajudar famílias e animais atingidos pelas chuvas em Minas. Por aqui, já são 56 mortos e mais de 53 mil desalojados ou desabrigados devido aos temporais dos últimos dias.

A legenda do post fazia um apelo para a contribuição. "Me perdoa amiga, mas a situação em Minas Gerais está desesperadora. As chuvas torrenciais, as enchentes... deixaram dezenas de mortos e milhares de desabrigados. As ONGs de animais perderam tudo também", disse Luisa.

A publicação não incomodou Anitta, que também se dispôs a ajudar. "Sendo para o bem você pode fazer o que quiser com a minha imagem. Tem agência e conta para depósito?", comentou.

*Amanda Souza, sob supervisão de Gledson Leão