Jamie Dornan se destacou nos cinemas por ter dado vida ao sadomasoquista Christian Grey, de Cinquenta Tons de Cinza. No entanto, ele afirmou em entrevista que se incomoda por ser mais reconhecido pelo personagem do que pelo ator.



"Às vezes eu luto contra isso. Pode ser que o faça durante toda a minha carreira", disse.



Apesar desse desconforto, Dornan acredita que Cinquenta Tons foi importante para torná-lo mais reconhecido em sua carreira, uma vez que, após terminar o filme, participou de longas como Anthropoid e A Private War.



Além disso, revelou que não se importa com a maneira como a obra erótica é vista pelos críticos que fizeram comentários negativos. Jamie prefere valorizar o público que gosta do filme. "Acho que [o longa] tem uma base de fãs tão forte. Não ter sido considerado ótimo [pela crítica] impulsionou os admiradores [a apoiarem]".