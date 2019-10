O repórter Márcio Canuto falou sobre os motivos que o levaram à sua aposentadoria e saída da Rede Globo em entrevista ao programa Pânico, da Rádio Jovem Pan, nesta segunda-feira (14). "Eu me aposentei. Estava cuidando da renovação de contrato, o meu contrato, inclusive, tinha sido estendido na Globo, quando, no meio da conversa, me caiu um raio dizendo: 'Rapaz, está na hora de você dar uma parada'", contou.



Na sequência, Márcio Canuto afirmou que sua idade foi decisiva para a aposentadoria. "Uma frase pra mim foi determinante. Quando eu estava conversando, disse: 'Bom, 73 anos, ainda com toda essa energia...' Aí me caiu um raio: 'Você tá com 73 anos e não vai aproveitar o resto da tua vida?'", refletiu. "São 57 anos acordando às cinco da manhã. Passei 30 anos praticamente sem um dia de folga, porque no domingo eu fazia futebol, de uma da tarde a onze da noite. Só folgava de Natal e ano-novo", continuou.

Canuto ainda falou sobre seus planos para o futuro: "Por que não vou aproveitar? Tenho alguns sonhos ainda a realizar na vida. Viagens internacionais longas, e, se eu não fizer agora, quando começa a artrose grave, eu vou fazer quando?"

Por fim, Márcio Canuto fez questão de tecer elogios à emissora: "A Globo, comigo, foi extraordinária. Minha saída foi uma saída festiva, bem conversada, bem recompensada."

