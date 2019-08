Para muitos belo-horizontinos, o feriado de Assunção de Nossa Senhora, celebrado nesta quinta-feira (15), é sinônimo de descanso prolongado. Para quem decidiu ficar na cidade, não vão faltar atrações gratuitas que devem agradar a pessoas de todas as idades.

A programação do feriadão conta com Festejo do Tambor Mineiro, Primavera Literária, eventos cervejeiros e a Festa de Iemanjá. Nas cidades perto de Belo Horizonte também têm atrações, como a apresentação de Fernanda Takai e Orquestra Ouro Preto, em Caeté, e o Festival Nacional de Arte de Rua, em Sete Lagoas.

Confira os destaques da programação cultural gratuita do fim de semana e divirta-se:

QUINTA (15)

Primavera Literária no CCBB-BH

O CCBB Belo Horizonte recebe, de quinta-feira a domingo, a quarta edição da Primavera Literária de Belo Horizonte. Uma das principais iniciativas voltadas para o fomento à produção literária e ao hábito da leitura, o evento se desdobra entre a programação cultural e uma feira literária com diversos autores e mais de 40 editoras. Batalha de slam, contação de histórias, debates, oficinas e seminários dão o tom das atividades, totalmente gratuitas. Entre os destaques, estão as participações do escritor Ricardo Lísias e da poeta Ana Martins Marques em mesas de debate, oficina com Anna Cunha, além de nomes da efervescente cena de slam e rap de BH, como da poeta Nívea Sabino e dos rappers Douglas Din e Roger Deff.

Onde: CCBB-BH (Praça da Liberdade, 450)

Quando: de quinta a domingo, das 10h às 22h

Camaizar toca na Feira do Mineirinho

A programação musical desta quinta (15) da Feira de Artesanato do Mineirinho conta com o cantor e compositor mineiro Camaizar. Serão duas horas de show com clássicos da música sertaneja e do fórro, além de músicas autorais. Natural de Curvelo e com 13 anos de estrada, Camaizar prepara o lançamento de sua nova música "Bebo até passar mal".

Onde: Mineirinho (avenida Antônio Abrahão Caram, 1000, São José, Pampulha)

Quando: quinta, às 19h

Bate-papo sobre riqueza gastronômica

Dentro da celebração "Dia do Patrimônio Cultural – Cozinha e Cultura Alimentar", o Memorial Vale receberá o bate-papo "História e Experiências da Patrimonialização da Cultura Alimentar na Ibero-América". Quem vai falar sobre o queijo mineiro será o professor da faculdade de História da UFMG, José Newton de Menezes, que fará a palestra "Queijos e Quintais". A professora da faculdade de Letras da Universidade de Lisboa discorrerá sobre "A patrimonialização da doçaria portuguesa: os produtos de indicação geográfica protegida". E a professora do departamento de História da Universidade de Concepción, do Chile, abordará o "Atlas Culinário Comunitário do Centro-Sul do Chile".

Onde: Memorial Minas Vale (Praça da Liberdade, 640)

Quando: quinta, às 18h30

SEXTA (16)

Espetáculo de palhaços no Galpão Cine Horto

Formada por três jovens criadores, a Academia de Palhaços (ADP) tem dez anos de trajetória, focando na pesquisa e na produção de espetáculos que aliam aspectos da tradição teatral com a modernidade da linguagem contemporânea. Em Belo Horizonte, eles fazem duas apresentações gratuitas do espetáculo mais recente do grupo, “Adeus, Palhaços Mortos". O ingresso poderá ser retirado, gratuitamente, com antecedência no Sympla ou na bilheteria do teatro uma hora antes do início da apresentação.

Onde: Galpão Cine Horto (Rua Pitangui, 3613, Horto)

Quando: sexta e sábado, às 20h

Sete Lagoas recebe festival de arte de rua

Pela primeira vez o estado de Minas Gerais sedia, em Sete Lagoas, o Festival Nacional de Arte de Rua - edição 2019. Mais de 30 atrações de diferentes cidades, como Belo Horizonte, Porto Alegre, São Paulo e Rio de Janeiro, além de Sete Lagoas, se apresentam entre os dias 16 e 31 de agosto em uma programação pluricultural envolvendo de dança, música, artes visuais, teatro e circo. A abertura na sexta está marcada para as 20h, com apresentação da banda Nômades e convidados e apresentação folclórica com a Guarda de Moçambique Imaculada Conceição, na Casa da Cultura de Sete Lagoas.

Onde: vários endereços de Sete Lagoas

Quando: até 31 de agosto

SÁBADO (17)

Ciclistas promovem arte em Santa Tereza

A terceira edição do AmBHulantes vai ocupar a boêmia zona leste da cidade. No sábado, os ciclistas saem do bairro Pompeia para ir até a rua Conselheiro Rocha, no Santa Tereza. Desta vez, o percurso do ciclo-cortejo musical será mais curto e quase todo feito em ciclovias. No Santê, a programação musical fica por conta das mulheres: o público vai curtir shows das cantoras Laura Sette e Paige Williams e mais uma edição da Gaymada.

Onde: Encontro na Fósforo Cenografia (rua Belém, 220, Pompeia) e fim do cortejo na rua Conselheiro Rocha, 3573, Santa Tereza

Quando: sábado, às 9h (encontro); programação cultural em Santa Tereza das 11h30 às 18h

Evento combina queijos e cervejas

O Pátio Savassi recebe no sábado a Feira de Cervejas e Queijos, que vai contar com diversas marcas de cervejas artesanais além de queijos de diferentes tipos que harmonizam com cada estilo da bebida. O público vai contar também com a apresentação do músico Felipe Pampolini.

Onde: Pátio Savassi (av. do Contorno, 6061)

Quando: sábado, das 10h às 20h

Evento reúne 15 restaurantes destacados

Belo Horizonte é a nova cidade a receber o evento Villa Stella Artois, que une gastronomia a música. O chef Felipe Rameh selecionou 15 restaurantes destacados da cena gastronômica mineira para o evento, que terá shows da cantora de MPB Maíra Baldaia e da DJ Naroca, no sábado, e de Sandri e do coletivo musical Graveola, no domingo.

Onde: Praça de eventos da Filarmônica (Rua Tenente Brito Melo 1090, Barro Preto)

Quando: sábado e domingo, a partir das 12h

Estação Aprecie homenageia Raul Seixas

O Estação Aprecie realiza neste fim de semana a Edição Especial Raul Seixas. Em homenagem ao maior roqueiro do Brasil, estão programados shows das bandas Locomotive, Putz Grilla e Trem das Sete, além da presença de mais de 40 rótulos de cerveja. E para a comodidade dos pais, a garotada contará um amplo Espaço Kids. Para participar do festival é só retirar o ingresso social online no Sympla e entregá-lo junto com a doação de um quilo de alimento não perecível na portaria do festival.

Onde: Shopping Estação BH (avenida Cristiano Machado, 11833, Venda Nova)

Quando: sábado, das 12h às 21h

Festa de Iemanjá terá carreata

Em sua 61ª edição, a tradicional Festa para Iemanjá será realizada neste sábado e será precedida por uma carreata, saindo da Praça da Estação, às 17h (concentração a partir das 15 horas, em frente ao Centro de Referência da Juventude, Rua Guaicurus, 50). O movimento quer chamar a atenção para o desejo dos umbandistas da capital do evento ser decretado patrimônio imaterial da cidade pelo Conselho Deliberativo de Patrimônio Cultural de Belo Horizonte.

Onde: Lagoa da Pampulha, em frente à Estátua de Iemanjá

Quando: sábado, às 18h30

Futebol de Mesa tem campeonato

O ViaShopping Barreiro vai ser palco do "XXXII Campeonato Mineiro Individual de Futebol de Mesa" no fim de semana. O evento, realizado em parceria com o Clube Liberdade Futebol de Mesa, vai receber botonistas de várias partes do Estado para disputar a modalidade 3 toques. Podem participar atletas federados, por meio de inscrição via e-mail: virgiliomarcelo@gmail.com.

Onde: Praça de Eventos – Piso 3 do ViaShopping (av. Afonso Vaz de Melo, 640, Barreiro)

Quando: sábado, das 10h às 19h, e domingo, das 10h às 16h

Abertura de casa dedicada à fotografia

Com a proximidade do dia internacional da fotografia (tradicionalmente comemorado no dia 19 de agosto), os fotógrafos Guto Muniz, Madu Dorella e Beto Eterovick se juntam para inaugurar a sede Núcleo de Estudos Fotografia Arte e Cultura. A Festa da Fotografia será celebrada com diversas atividades simultâneas como o Varal de Trocas Fotográficas, a Feira de Fotografias, a Livraria Foto em Pauta, Retratos Customizados, o FOTOaPÉ, o espaço Super Câmera e lançamento da Coleção Giramundo da Cena Vestida.

Onde: Núcleo de Estudos Fotografia Arte e Cultura (rua Michel Jeha, 142A, São Bento)

Quando: sábado, das 10h às 18h

Comida mineira é tema de brincadeira

A comida mineira é famosa no país e considerada um patrimônio imaterial. Na Semana do Patrimônio, o Espaço do Conhecimento UFMG abordará a importância desses pratos e ofícios para a cultura mineira com a atividade “Quem sou eu? O patrimônio é você!”. Na brincadeira, os visitantes assumem o papel das comidas, que fazem parte da história e da identificação do Estado pelo Brasil.

Onde: Espaço do Conhecimento UFMG (Praça da Liberdade, 700)

Quando: sábado, às 14h

Memorial saúda a culinária como patrimônio

O Dia do Patrimônio será celebrado neste sábado em dois eventos no Memorial Minas Vale. Às 10h30, a fitoterapeuta e farmacêutica Ana Cimbleris, do Instituto Kairós, fala sobre a fitoterapia popular e tradicional, e como o uso das plantas faz ou pode fazer parte de nossa vida cotidiana. Às 14h, o performer Shima e a chef e pesquisadora em gastronomia Agnes Farkasvölgyi apresentarão performance e instalação para homenagear as farinhas de milho e mandioca.

Onde: Memorial Minas Vale (Praça da Liberdade)

Quando: sábado, às 10h30 e 14h

Lagoa dos Ingleses recebe festival

No sábado, será realizada a 1ª edição do Festival na Lagoa, que traz a banda Rockstrela com releituras do pop rock nacional dos anos 80. Estão previstas, ainda, apresentações de dança com Rúbia Mesquita e Escola Ritmhar. O festival também conta com oficinas de brinquedos recicláveis, brinquedos infláveis e cama elástica. O evento é pet friendly.

Onde: Lagoa dos Ingleses, em Nova Lima

Quando: sábado, a partir das 10h

DOMINGO (18)

Festejo do Tambor Mineiro convida Zezé Motta

O Festejo do Tambor Mineiro, projeto idealizado por Maurício Tizumba, espera receber cerca de 5 mil pessoas para celebrar o congado de Minas Gerais neste domingo. Fazem parte da programação apresentações e cortejos de grupos percussivos, feira de artesanato, praça de alimentação com comida afro-brasileira e shows com artistas referência da cultura afro. Nesta edição, o evento conta com participação especial da atriz e cantora Zezé Motta, que se apresentará ao lado de Tizumba. A entrada é gratuita e pede-se doações de um quilo de alimento não perecível que serão destinadas aos festejos das irmandades do Rosário.

Onde: rua Ituiutaba, 399, Prado

Quando: domingo, a partir das 10h

Takai e orquestra em Caeté

A cantora Fernanda Takai e a Orquestra Ouro Preto se encontram mais uma vez para dar prosseguimento à turnê que une bossa nova e música orquestrada para celebrar a obra de Antônio Carlos Jobim. Desta vez, é a cidade de Caeté que recebe o espetáculo. "Corcovado", "Ai quem me dera", "Brigas Nunca Mais" e "Outra Vez" são algumas músicas presentes no repertório.

Onde: Praça Dr. João Pinheiro, Caeté

Quando: domingo, às 20h30

Levi Ramiro e Luiz Salgado no Viola de Feira

O projeto Viola de Feira leva ao Padre Eustáquio os violeiros Levi Ramiro e Luiz Salgado. Nesse show, eles vão apresentar suas obras autorais intercalando momentos de apresentação solo e momentos em duo. Entrelaçando suas vidas e histórias musicais com as violas, muito causo e descontração.

Onde: Centro Cultural Padre Eustáquio (rua Jacutinga, 821, Padre Eustáquio)

Quando: domingo, às 11h

Crianças aprendem sobre mitologias

Os diferentes povos enxergam a origem do universo e da humanidade de formas distintas. Seja pela via científica ou mitológica, são várias as crenças. Várias narrativas ( das tradições yorubá, maia, maxacali, judaico-cristã e grega) serão exploradas na Contação de Histórias nas Cosmogonias.

Onde: Espaço do Conhecimento UFMG (Praça da Liberdade, 700)

Quando: domingo, às 15h

Orquestra Jovem Vallourec em Betim

O projeto Concertos Dominicais Peter Lund desembarca pela primeira vez no campus Betim da PUC Minas, com a apresentação da Orquestra Jovem Vallourec. No repertório, estão músicas populares e eruditas, nacionais e internacionais. A Orquestra integra o projeto Música nas Escolas, inspirado no maestro Heitor Villa Lobos.

Onde: PUC Betim (rua do Rosário, 1081, bairro Angola)

Quando: domingo, às 11h

Contação de histórias do folclore brasileiro

Os personagens do folclore brasileiro vão ganhar vida na voz das contadoras de histórias Tatiane Moreira e Roberta Colen, do grupo "Filhas da Terra", no projeto Era Uma Vez – Oficina de Contação de Histórias. Eles vão narras as histórias "Comadre Florzinha e a mula sem cabeça" e "A princesa e o gigante".

Onde: Minas Shopping (av. Cristiano Machado, 4000, União)

Quando: domingo, às 14h