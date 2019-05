Para quem gosta de música e gastronomia, não faltam opções bacanas de atrações culturais gratuitas neste fim de semana. Na programação, estão a Festa Argentina, o Festival da Coxinha, o Festival Aprecie, a Feira Fresca e Olé! É Sempre Tempo de Música, que leva apresentações musicais para a praça Duque de Caxias.

Confira os destaques da programação cultural gratuita do fim de semana e programe-se:

SÁBADO (25)

BH recebe Festival da Coxinha

Depois do sucesso das edições de Brasília, Goiânia e Salvador, o Festival da Coxinha chega a BH neste fim de semana. Serão mais de 50 sabores de coxinhas servidas, entre opções salgadas, doces, veganas, vegetarianas… Haverá ainda música ao vivo, feirinha e espaço kids.

Onde: Boulevard Shopping (av. dos Andradas, 3000)

Quando: sábado e domingo, das 13h às 21h

Feira Fresca aporta no Pátio Savassi

A Feira Fresca aporta no Pátio Savassi, levando produtos livres de agrotóxicos, como castanhas, molhos, derivados do leite de cabra, licores, chope artesanal, pimentas, pães, hortifruti, mudas, cafés, temperos, kombucha, entre outros. Às 11 horas, haverá aula gratuita de yoga. Para participar basta comparecer usando roupas confortáveis e também um tapetinho apropriado. Às 13 horas, haverá uma apresentação instrumental trio de jazz.

Onde: Pátio Savassi (av. do Contorno, 6061)

Quando: sábado, das 10h às 16h

Crianças desenham com luz em oficina

Neste fim de semana, o Programa CCBB Educativo oferece uma oficina em que as crianças vão desenhar com luz. Usando lanternas coloridas e uma câmera fotográfica, o objetivo é experimentar o desenho a partir de instruções que indicam movimentos do corpo. Ao fim da ação, o Educativo promove uma exposição efêmera das imagens produzidas.

Onde: CCBB-BH (Praça da Liberdade, 450)

Quando: sábado e domingo, das 11h às 13h e 15h às 17h

Eduardo Dussek e muita música em Santa Tereza

A Praça Duque de Caxias será ocupada neste sábado pelo "Olé! É Sempre Tempo de Música", evento que promoverá um revival por músicas que marcaram os anos 60, 70 e 80. Na sua primeira edição, o musical faz uma homenagem a Eduardo Dussek, que integra o elenco, ao lado de Caffeine Trio, Mylena Jardim (vencedora do The Voice Brasil 2016), Adrianna, Marcelo Veronez, Marcelo Ricardo e DJ Barulhista.

Onde: Praça Duque de Caxias (Santa Tereza)

Quando: sábado, a partir das 17h

Mostra exibe filme de Éric Rohmer

A edição de maio da mostra Cineclube Francófono exibe o romance “Conto de Verão” (Conte d'été - 1996), de Éric Rohmer. A sessão será comentada por Victor Guimarães, crítico, curador e professor de Cinema. A entrada é gratuita, com distribuições de ingressos uma hora antes da sessão, na bilheteria do Cine. O longa conta a história de Gaspard, um jovem que chega a uma cidade portuária na Bretânia e fica por duas semanas à espera da garota em que está apaixonado, Lena.

Onde: Cine Humberto Mauro – Palácio das Artes (av. Afonso Pena, 1537)

Quando: sábado, às 16h

Aniversário do Parque Ecológico da Pampulha

O Parque Promotor Francisco Lins do Rego – o Parque Ecológico da Pampulha – completou 15 anos e oferece, ao público visitante, uma série atividades comemorativas a partir do próximo sábado. A programação conta com uma exposição de fotografias, atividades de educação ambiental e apresentação teatral. Programação completa aqui.

Onde: Parque Promotor Francisco Lins do Rego (av. Otacílio Negrão de Lima, 6..061, Pampulha)

Quando: sábado e domingo, a partir das 8h30

Aprendendo sobre a Teoria da Relatividade

As ideias propostas pelo físico Albert Einstein foram confirmadas por um fenômeno astronômico totalmente visível de uma pequena cidade no nordeste do Brasil. Há 100 anos, Sobral, no Ceará, recebeu cientistas para a observação de um eclipse solar total, ajudando a comprovar a Teoria da Relatividade Geral. Para comemorar esse centenário, a equipe de astronomia do Espaço do Conhecimento irá explicar como o evento celeste foi fundamental para o estudo da física, além de seu impacto no nosso conhecimento sobre o universo. Para maiores de 10 anos.

Onde: Espaço do Conhecimento UFMG (Praça da Liberdade)

Quando: sábado, às 14h

Ateliês abrem suas portas no fim de semana

Neste fim de semana, acontece a 4ª edição do Ateliês de Cerâmica de Portas Abertas em 18 ateliês e BH e outras quatro cidades mineiras. Entre as novidades deste ano, está uma oficina ministrada por professoras deficientes visuais destinada a pessoas com deficiência visual e também, ao público em geral. Toda a programação pode ser acessada no mapa interativo: www.is.gd/apa2019.

Onde: 18 ateliers

Quando: sábado e domingo

Shopping recebe mostra de empreendedorismo

O ItaúPower Shopping recebe a Mostra de Empreendedorismo, Negócio e Inovação. Na programação, palestras e atendimentos de assessoria contábil, fiscal e empresarial darão ao público apoio em serviços como abertura de CNPJ, orientações para elaboração de fluxo de caixa, cadastro de microempreendedor individual e orientações fiscais e tributárias.

Onde: ItaúPower Shopping (av. General David Sarnoff, 5160, Cidade Industrial, Contagem)

Quando: sábado, das 9h às 19h

Academia do Skate vai a Venda Nova

A Academia do Skate volta ao Shopping Estação BH. Para participar não é preciso ter skate, já que a equipe de instrutores também empresta os equipamentos necessários à prática do esporte que estará presente nos Jogos Olímpicos de 2020.

Onde: Piso L3 do Shopping Estação BH (av. Cristiano Machado, 11833)

Quando: Terça a Sábado, das 10h às 20h, e aos domingos, das 14h às 20h. Até 14 de julho

Filme integra exposição da Bienal de São Paulo

Como parte da itinerância da 33ª Bienal de São Paulo, o filme Ensaio, da mineira Tamar Guimarães, está sendo exibido no Cine Humberto Mauro aos sábados. Com duração de 51min, a obra traz reflexões sobre racismo e misoginia no meio artístico. Filmada no próprio Pavilhão Bienal e com a participação do curador e funcionário da exposição, é mais um mergulho crítico da artista nas instituições de arte.

Onde: Cine Humberto Mauro – Palácio das Artes (av. Afonso Pena, 1537)

Quando: sábado, às 15h

Aprecie apresenta cervejas e shows de rock

Uma viagem com destino ao universo gastronômico, cervejeiro e musical. É o que oferece o Festival Aprecie, que desembarca no Shopping Estação BH. O evento conta com shows de rock, artesanato e atrações infantis. Na programação, estão apresentações de Katz & Salty, Dona Odeteh, Mais 80 e Lurex. http://bit.ly/estacaoaprecieRetire os ingressos gratuitos aqui e leve um quilo de alimento não perecível.

Onde: Shopping Estação BH (avenida Cristiano Machado, 11833, Venda Nova)

Quando: sábado, das 12h às 21h

DOMINGO (26)

Savassi recebe a Festa Argentina

A Festa Argentina ganha sua segunda edição neste domingo. Haverá iguarias típicas, como as deliciosas empanadas, as pizzas, o choripán e várias carnes asadas, além de chope artesanal. A programação musical conta com o Duo del Sure Livia Itaborahy, com participação de Flor Bevacqua, que irão tocar tango e ritmos argentinos; haverá também apresentação de dança folclórica com os bailarinos Paula Oliveira e Sebastián Bautista. Os ingressos são gratuitos, e podem ser adquiridos pelo site http://bit.ly/2FiestaArgentinaBH

Onde: Avenida Getúlio Vargas, entre a Av. do Contorno e a Rua Alagoas

Quando: domingo, das 10h às 19h

Crianças aprendem sobre restauração em oficina

Existem doutores de vários tipos: os que cuidam de pessoas, aqueles dedicados à saúde dos animais e também os que tratam da arte! No domingo, o Espaço do Conhecimento UFMG convida o público a entender os processos de conservação de obras na atividade Médicos da Arte: oficina de restauração. Voltada para o público infantil, a atividade mostra como higienizar uma pintura e explica o que a acidez tem a ver com o papel. A partir de 5 anos.

Onde: Espaço do Conhecimento UFMG (Praça da Liberdade)

Quando: domingo, às 15h

Orquestra de Câmara vai à Casa Fiat

A Casa Fiat de Cultura apresenta neste domingo a Orquestra de Câmara SESIMINAS no programa Música na Capela. Sob regência do maestro Marco Antonio Maia Drumond, a orquestra traz um programa eclético, que contempla estilos de diferentes épocas.

Onde: Capela de Santana da Casa Fiat de Cultura (Praça da Liberdade)

Quando: domingo, às 11h

Encontro leva práticas holísticas ao Parque Municipal

O projeto No Caminho do Bem realiza um encontro onde terapeutas holísticos, artistas, músicos, educadores, instrutores de ioga se reúnem em prol da ação pela compaixão e chamam todos aqueles que sentirem vontade de viver gratuitamente atividades benéficas para a saúde física, mental e emocional. Haverá atividades educacionais com crianças, atendimentos individuais com terapias integrais, momentos em grupo para palestras, meditações e diversas vivências.

Onde: Lagoa dos pedalinhos do Parque Municipal Américo Renné Giannetti

Quando: domingo, das 8h às 13h

Na Pracinha vai ao Barreiro

O evento Na Pracinha vai ao Barreiro neste domingo. O Piquenique literário faz um convite as famílias a vivenciarem o tempo junto, a partir de uma programação cultural ao ar livre, troca de livros, leitura mediada, brincadeiras tradicionais e contação de histórias.

Onde: Parque Roberto Burble Marx (av. Ximango, 809, Flávio Marques Lisboa)

Quando: domingo, das 9h às 12h