“O Sol”, música que lançou o cantor Vitor Kley, ganhou uma versão em inglês que deve chegar às rádios e às plataformas de música em breve. O anúncio oficial ainda não foi feito pela gravadora Midas Music, mas algumas postagens nas redes sociais mostraram a gravação, feita esta semana no estúdio do produtor Rick Bonadio.

the sun

pra se apaixonar mto + nessa voz 😍 pic.twitter.com/M6pvch1cve — hanna (@KleyVitor) March 20, 2019

A nova gravação acontece poucos dias antes de um dos maiores desafios da carreira de Kley: participar do Lollapalooza, em São Paulo. Ele toca com o duo de música eletrônica Dubdogz no dia 6 de abril.

A música, que já era um grande sucesso entre crianças e adolescentes (tanto que o clipe já teve quase 158 milhões de views no YouTube), ganhou uma repercussão ainda maior depois que circularam vídeos de Vitor Kley cantando com uma pequena fã. Anna Luísa Alcântara, de 5 anos, foi diagnosticada com um tumor maligno no cérebro em 2018 e conseguiu conhecer o artista, após um pedido do pai da menina.

Vitor chamou a garotinha e o irmão para o palco e o registro desse momento viralizou nas redes sociais.

Anna tem 5 anos e a musica “o sol” a ajuda no tratamento de um câncer na cebeça! Os pais souberam do show q o Vítor faria e levaram a história da Anna p produção e ele chamou anna e o irmão pra cantar o sol juntos pic.twitter.com/zElYjezSh4 — LUAN MGP (@Luanmgpmachad) February 19, 2019

O encontro entre artista e fã mirim chegou a inspirar reportagem no programa "Fantástico".