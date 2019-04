Uma das principais manifestações da música popular brasileira será celebrada em Belo Horizonte entre os dias 21 e 27 de abril. A capital recebe a primeira edição do Festival Circuito do Choro, que mapeou 20 apresentações que ocorrerão em bares de várias regiões da cidade. O projeto busca dar visibilidade às rodas de choro que já reúnem amantes do gênero.

O circuito ocorre na semana do dia 23, data em que o chorinho é oficialmente comemorado. Com apresentações gratuitas pela cidade, a programação do festival e a agenda das rodas de choro ao longo de todo ano são divulgadas no site www.circuitodochorobh.com.br e também na página do instagram @circuitodochorobh.

Confira a programação:

“Festival Circuito do Choro BH” – 1ª Edição

Domingo 21/04

Tua Pizza

Av. dos Bandeirantes, 1299 - Anchieta

Grupo Beco do Choro, a partir das 10:30

Entrada gratuita

Info: https://www.sympla.com.br/festival-circuito-do-choro-bh---grupo-beco-do-choro---2104__504478

Zona Last

R. Pouso Alegre, 2952 - Horto,

Grupo de alunos do Arena, a partir das 17h

Entrada gratuita

Info: https://www.sympla.com.br/festival-circuito-do-choro-bh---choro-do-arena---2104__504487

Segunda 22/04

Bar do Salomão

R. do Ouro, 895 - Serra

Grupo Regional do Salomão, a partir das 19h

Evento sujeito à cobrança de couvert

Info:https://www.sympla.com.br/festival-circuito-do-choro-bh---regional-do-salomao---2204__504489

Saruê

Av. Altamiro Avelino Soares, 1269 - Castelo

Grupo Guiné de Riga, a partir das 19h

Evento sujeito à cobrança de couvert

Info: https://www.sympla.com.br/festival-circuito-do-choro-bh---grupo-guine-de-riga---2204__504493

Terça 23/04

Butiquim do Walter

R. Mármore, 181 - Santa Tereza

Grupo Choro da Mercearia, a partir das 18h

Entrada gratuita

Info: https://www.sympla.com.br/festival-circuito-do-choro-bh---grupo-choro-da-mercearia---2304__504497

Do Chef

Av. Cônsul Antônio Cadar, 122 - São Bento

Grupo Isto é Nosso a partir das 18h

Entrada gratuita

Info: https://www.sympla.com.br/festival-circuito-do-choro-bh---grupo-isto-e-nosso---2304__504499

Growleria de Arte

R. Sergipe, 629 - Funcionários

Bloco do Alfredin + Roda do Padreco, a partir das 18h

Entrada gratuita

Info: https://www.sympla.com.br/festival-circuito-do-choro-bh---bloco-do-alfredin--roda-do-padreco---2304__504500

Boi Vitório

Av. Afonso Pena, 4374 - Mangabeiras

Grupo QuarTETA, a partir das 19h

Entrada gratuita

Info: https://www.sympla.com.br/festival-circuito-do-choro-bh---quarteta---2304__504506

Quarta 24/04

Juramento 202

R. Juramento 202 - Pompéia

Grupo Choro do Jura, a partir das 19h

Entrada gratuita

Info: https://www.sympla.com.br/festival-circuito-do-choro-bh---choro-do-jura---2404__504511

The Pig - Empório

R. Francisco Deslandes, 10 - Anchieta

Grupo Choro do Betão a partir das 18h

Evento sujeito à cobrança de couvert

Info: https://www.sympla.com.br/festival-circuito-do-choro-bh---choro-do-betao---2404__504514

DuDan

Av. Prudente de Morais, 1340 - Cidade Jardim

Regional do Japa a partir das 19h

Evento sujeito à cobrança de couvert

Info: https://www.sympla.com.br/festival-circuito-do-choro-bh---regional-do-japa---2404__504516

Casa Évora

R. Tomé de Souza, 975 - Savassi

Grupo Choro Vadio, a partir das 19h

Evento sujeito à cobrança de couvert

Info: https://www.sympla.com.br/festival-circuito-do-choro-bh---choro-vadio---2404__504525

Odara

R. Arthur de Sá, 380 - União

Grupo Choro Amoroso, a partir das 19h

Couvert: R$ 7

Info: https://www.sympla.com.br/festival-circuito-do-choro-bh---tulio-araujo-e-o-choro-amoroso---2404__504521

Quinta 25/04

O Muringueiro

R. Juacema, 416 - Graça

Grupo Choro Nosso a partir das 19h

Evento sujeito à cobrança de couvert

Info:https://www.sympla.com.br/festival-circuito-do-choro-bh---choro-nosso---2504__504743

Botequim Sapucaí

R. Sapucaí, 523 - Floresta -

Grupo Choro da Sapucaí a partir das 19h

Evento sujeito à cobrança de couvert

Info: https://www.sympla.com.br/festival-circuito-do-choro-bh---choro-da-sapucai---2504__504748

Bar do Salomão

R. do Ouro, 895 - Serra

Grupo Choro Amigo, a partir das 19h

Evento sujeito à cobrança de couvert

Info: https://www.sympla.com.br/festival-circuito-do-choro-bh---choro-amigo---2504__504742

Sexta 26/04

Cogumelado

Alameda do Ingá, 77/01 - Vila da Serra

Projeto Chora Cogumelo, Du Macedo e convidados, a partir das 19h

Evento sujeito à cobrança de couvert

Info: https://www.sympla.com.br/festival-circuito-do-choro-bh---chora-cogumelo---2604__504753

A Central

Praça Rui Barbosa, 104 - Centro

Abre a Roda - Mulheres no Choro, a partir das 20h

Couvert antecipado: R$ 12

Couvert na porta: R$ 15

Info: https://www.sympla.com.br/festival-circuito-do-choro-bh---abre-a-roda---mulheres-no-choro---2604__504757

Sábado 27/04

Cabernet Butiquim

R. Jorn. Djalma Andrade, 14 - Belvedere

Projeto Choro Cabernet, a partir das 13h

Evento sujeito à cobrança de couvert

Info: https://www.sympla.com.br/festival-circuito-do-choro-bh---choro-cabernet---2704__504763