O festival Carnaval do Bem, que seria realizado em 27 e 28 de fevereiro no gramado do Mineirão, foi cancelado devido ao "cenário de incertezas criado em Belo Horizonte", segundo comunicado divulgado pela organização do evento.

"A produção do evento enfrenta dificuldades para seguir com o cronograma de trabalho, já que o próprio poder público não emite um posicionamento para prosseguir ou recuar definitivamente. Um festival do porte do Carnaval do Bem é planejado com meses de antecedência, envolve uma grande estrutura, profissionais especializados e investimentos financeiros", diz trecho do comunicado.

O festival contaria com apresentações de peso como do DJ Alok, das duplas sertanejas Israel e Rodolffo, Maiara e Maraisa e Zé Neto e Cristiano, e da banda de forró eletrônico e brega Barões da Pisadinha.

A organização do Carnaval do Bem diz que não consegue manter o planejamento do evento diante da "incerteza disseminada na cidade". "A organização se viu obrigada a tomar uma decisão com antecedência para que não haja surpresa ou entrega diferente da que prometeu. Os ingressos adquiridos serão cancelados imediatamente e estornados conforme o prazo de cada modalidade de compra".

Quem adquiriu ingresso por meio de Pix ou cartão de crédito deve começar a receber o estorno nesta sexta-feira (28). Para quem usou boleto bancário, o pedido de devolução do dinheiro deve ser feito por este link.

Veja a íntegra do comunicado doc ancelamento do Carnaval do Bem:

