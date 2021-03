Belo Horizonte se tornou palco para o lançamento da primeira música do país composta, tocada e cantada por pessoas com Síndrome de Down. O videoclipe da música, “Poder de Transformar” foi feita nas redes sociais do Instituo Mano Down. O lançamento do single acontece no dia Internacional da Síndrome de Down.

A música foi composta em uma parceria entre o maestro Daniel Viana, a cantora Júlia Laurence e o músico Dudu do Cavaco. De acordo com o presidente do Instituto Mano Down, Leonardo Gontijo, a música é a realização de um sonho que mistura vitória sobre o preconceito e inclusão. “Quando o Dudu nasceu, todos falavam que ele nunca conseguiria tocar um instrumento musical sequer. Hoje ele toca 10 diferentes e é referência no mundo musical em todo o mundo”, destaca Gontijo.

O videoclipe conta com a de jovens, adultos e crianças quem tem Síndrome de Down. Para Leonardo Gontijo, a iniciativa da gravação da música e do videoclipe é para garantir mais visibilidade para a necessidade da sociedade ser mais inclusiva. “A música tem o poder de conectar as pessoas, trazer reflexões e de transformar. Assim, acredito que é fundamental dar oportunidades como essa para que as pessoas com Down possam mostrar as suas capacidades. Ao dar visibilidade, conseguimos mudar o olhar da sociedade, para que enxergue o potencial e não a deficiência”, enfatiza.