Depois de dois anos sem o evento, Belo Horizonte voltará a ter a Virada Cultural. A atração, que reúne atividades gratuitas como shows, arte urbana, performance, dança, cinema, teatro, circo, fotografia, moda, games, gastronomia e esportes de rua ocorre ininterruptamente durante 24 horas. Em 2019, a quinta edição já tem data para ocorrer: entre as 17h do dia 20 de julho, um sábado, até as 17h do domingo, 21. A prefeitura espera reunir cerca de 500 mil pessoas nas ruas do Hipercentro da capital.

Ao todo, serão 400 atrações, sendo 120 selecionadas por edital de programação, que está aberto ao público. Até o momento, o orçamento previsto é de R$ 850 mil, mas a PBH afirma que o valor pode ser ampliado, caso a Virada tenha patrocinadores e parceiros.

Nos dois últimos anos, o município cancelou a realização do evento por falta de recursos para a realização, embora a edição de 2016 tenha tido público recorde de 580 mil amantes da cultura. Naquela edição, artistas como Elza Soares, Criolo, Lenine e Flávio Renegado se apresentaram na capital mineira.

Festa no Centro

Ao contrário do Carnaval, principal festa de Belo Horizonte que tem se descentralizado e ganhado espaço nas nove regionais da cidade, o Hipercentro será o palco da Virada. Foram escolhidos seis pontos que já são tradicionalmente ocupados por movimentos históricos, culturais e de resistência social da capital para montar o circuito de atividades.

O baixio do Viaduto Santa Tereza, na rua Aarão Reis, que já é uma das principais ocupações culturais da cidade, e sedia importantes manifestações, como o Duelo de MCs e a Batalha do Passinho, é uma das localidades escolhidas. Além dele, a Virada também ocorrerá no Parque Municipal, na Praça Sete, nas ruas Guaicurus e Goiás, e no cruzamento entre a rua da Bahia com a avenida Santos Dumont.

Segundo a Fundação Municipal de Cultura, os espaços serão interligados por atividades de intervenções urbanas e performances. Outra proposta da 5ª edição do evento é trazer também um olhar para a gastronomia da capital dos bares.

Como participar

Os interessados em submeter propostas artísticas para integrar a programação devem se inscrever no site www.viradacultural.pbh.gov.br até o dia 12 de maio. Para participar, o proponente deve residir em qualquer um dos 34 municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte e ser pessoa física, jurídica ou microempreendedor individual (MEI). A seleção será realizada pela PBH, em parceria com a organização da sociedade civil Instituto Periférico.

Dentre as áreas que aceitas pelo edital estão artes cênicas, artes visuais, audiovisual, bem estar e saúde, cultura popular, intervenções e instalações urbanas, literatura, mestre de cerimônia, moda e design, mostras e feiras, música e outras. O regulamento completo pode ser visto aqui e o formulário de inscrição neste link.

