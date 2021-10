O regente da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, José Soares, de apenas 23 anos, venceu o cobiçado concurso internacional de regência em Tóquio. Sendo o único brasileiro na competição, faturou dois títulos, ficando em primeiro lugar e ganhando o prêmio público.

O concurso foi dividido em três partes, José passou a frente de dez competidores na primeira etapa. Na final, ocorrida no último domingo (3), enfrentou um francês, um inglês e um japonês, e garantiu vitória.

Durante a competição, o jovem comandou instrumentistas da orquestra japonesa em duas músicas, na abertura de La Gazza Ladra, do compositor italiano, Rossini, peça que todos os participantes tiveram que apresentar. Em seguida,o paulista coordernou a peça Petrushka, que possui um ritimo rápido e acomapanhada de muita vibração. Regência que colaborou para sua conquista.

Soares conta que se sentiu atônito com o resultado e falou da experiência de participar de uma disputa como essa durante a pandemia. "Um concurso de regência é uma ocasião em que somos testados ao máximo em nossos conhecimentos e capacidade de reação em curto espaço de tempo. E com um novo fator dos tempos em que vivemos: a obrigatoriedade de uma quarentena de 14 dias para todos os estrangeiros que foram ao Japão. Este período solitário de confinamento já foi como uma 'prova de resistência' e autodisciplina."

Ele ainda acrescenta que a Filarmôrnica também é responsável por sua conquista. "Estudar ao máximo nunca é suficiente. Sem dúvida, a Filarmônica foi o meu alicerce de experiência e apoio. Todas as vezes em que entrei para reger, e em um ambiente de muita pressão, é como se todos que fizeram parte da minha trajetória artística entrassem junto comigo: minha mãe, professores, colegas e, certamente, a minha nova 'família' na Filarmônica", contou.



(*) Estagiária sob supervisão do editora-adjunta Raíssa Pedrosa



