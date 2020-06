Dudu do Cavaco, músico com síndrome de Down, e sua banda farão uma transmissão nesta sexta-feira, às 19h. Intitulada “Não Importa a Pergunta, a Resposta É o Amor”, a live poderá ser conferida pelo canal no YouTube do Instituto Mano Down. Saiba mais abaixo como contribuir com o instituto, cujas atividades presenciais estão suspensas há mais de 90 dias.

O projeto nasceu do desejo de levar esperança e alegria a mais de 200 pessoas com síndrome de Down que são atendidas pelo Mano Down e também aos seguidores que vão acompanhar a live.

As doações serão arrecadadas através do link: https://bit.ly/live_solidaria_dudu_md.

Dudu do Cavaco é músico, modelo, palestrante e ator. Sua carreira musical começou muito cedo. Após tocar pandeiro, ganhou seu primeiro cavaquinho aos 12 anos. Hoje, ele toca nove instrumentos profissionalmente.

O músico faz parte do grupo de samba Trem das Onze e tem sua própria banda, Dudu do Cavaco e banda.

(Com release)