Macaulay Culkin reviveu algumas cenas do clássico Esqueceram de Mim em um comercial do Google lançado nessa quarta-feira (19). No vídeo, com tema natalino, assim como o filme, ele aparece utilizando alguns comandos de voz oferecidos pela empresa, enquanto desfruta de sua solidão, vivendo uma situação um tanto quanto diferente em relação a quando foi 'esquecido' na noite da ceia no filme original, lançado há 28 anos.



A publicação despertou nostalgia em diversos internautas que comentaram o vídeo no YouTube. Um usuário identificado como dokahion, por exemplo, afirmou que, mesmo após assistir inúmeros filmes premiados, Esqueceram de Mim continua sendo "o melhor já feito": "[Essa obra] faz você se sentir criança novamente".



Assista ao vídeo de Macaulay Culkin na propaganda do Google: