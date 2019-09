A voz suave e as melodias tranquilas repetidas vezes levaram Madeleine Peyroux a ser comparada a uma de suas heroínas, Billie Holiday. Esse é o jazz com que ela desembarca na sexta-feira em Belo Horizonte, em apresentação única no Palácio das Artes. Além de sucessos como “Dance Me to the End of Love”, “Careless Love” and “J’ai Deux Amours”, a cantora traz na bagagem canções do disco “Anthem”, de 2018. A faixa que dá nome ao disco é do compositor canadense Leonard Cohen, morto em 2016, aos 82 anos.

A menção a ídolos, como Billie Holiday, é uma das marcas do álbum. “Todos os meus heróis eram fracassos aos próprios olhos, autoimagem que muitas vezes impediu Billie Holiday de se apresentar, por exemplo”, diz. "Busco lembrar em minhas músicas que todos somos ótimos, e transmitir o que eu sou e no que acredito”, explica Madeleine Peyroux que, nascida nos EUA, iniciou a carreira na França, para onde se mudou na juventude. O intercâmbio entre o país de origem e a Europa perpassa clássicos que ela encantou ao regravar, como “The Summer Wind” e “La Vie en Rose”.

Ela não se furta a tratar temas atuais, como os problemas pelos quais vê o mundo passar. “O jazz é uma maneira de comunicar e criar um diálogo entre diferentes culturas. Minhas canções tratam de grandes problemas, conversam com as pessoas que não têm poder, 99% da população mundial”, esclarece, em referência a estudos que indicam que 1% da população detém a mesma riqueza que o restante. Esse dado foi o mote de movimentos como o Occupy Wall Street, em 2011.

Retornando ao Brasil após três anos, a cantora já passou por Porto Alegre, Curitiba e São Paulo, e após BH encerrará a visita no Rio. Quanto ao público brasileiro, é só elogios. “Em São Paulo, a plateia cantou comigo praticamente metade do show. Realmente adoro o público brasileiro, que não é preguiçoso e cria uma atmosfera muito boa para shows de improviso, como é o caso do jazz”, ressalta.

Serviço

Madeleine Peyroux

Turnê “Anthem”

Sexta-feira (20), às 21h

Palácio das Artes – Av. Afonso Pena, 1.537, Centro

Ingressos: de R$ 110 a R$ 360

​

