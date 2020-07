O maestro, arranjador e pianista cubano Nestor Lombida é a atração da live Dando Corda desta quarta-feira (22), às 21h30. A transmissão será realizada pelo Instagram da Orquestra Sesiminas Musicoop.

Formado na universidade de Havana e radicado em Belo Horizonte há quase 30 anos, Lombida foi maestro da Big Band do Palácio das Artes e ministra os cursos de história do jazz, harmonia e prática em conjunto jazz.

Entre os assuntos no papo desta noite, ele vai falar sobre seus primeiros no Brasil. “Temos as mesmas raízes africanas e um comportamento quase similar na hora da festa, do encontro, do carnaval”, afirma o cubano, que, antes de ter escolhido Minas como sua nova casa, havia morado em Curitiba e no Rio de Janeiro.

“O mineiro demora a dar confiança, mas depois surge uma amizade”, diz ele.