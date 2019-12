Conhecido por animar o Carnaval de Belo Horizonte em cima do trio do Então, Brilha, o maestro e coordenador do bloco, Di Souza, promete inovar em seu show "Não devo nada pra ninguém", nesta quarta-feira (11), às 20h, no Teatro Francisco Nunes. No repertório, estão programados diferentes gêneros, extrapolando os padrões estéticos mineiros, tendo como principais referências Tom Zé e Raul Seixas.

O disco que tem o mesmo nome do show foi lançado em 2015. Nele, o artista traz a experiência de vida de quem nasceu na roça e foi criado na favela.

Além de coordenador do bloco, Di Souza é compositor, multi-instrumentista, diretor musical, produtor cultural e educador social. Ele participou ainda da construção de alguns dos principais blocos da cidade. Como diretor musical, assina três discos. Como educador, possui 10 anos de experiência em diversos espaços e projetos de grande impacto em Minas Gerais.

A apresentação desta quarta tem entrada gratuita e foi escolhida por meio do edital CenaPlural 2019, promovido pela Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e da Fundação Municiapl de Cultura.

Serviço

Show: "Não devo nada pra ninguém", de Di Souza.

Dia/Horário: quarta-feira (11), às 20h

Local: Teatro Francisco Nunes (Av. Afonso Pena, 1.277, Parque Municipal, Centro)

Informações: (31) 3277-6325

*Com Caio Augusto, estagiário sob supervisão de Cássia Eponine

