O maestro João Carlos Martins leva o projeto Orquestrando São Paulo a Brumadinho neste sábado (31), para participar do"Concerto da Gratidão", realizado pelo projeto "A Arte abraça Brumadinho". O objetivo do evento gratuito, que será realizado às 16h30, no Estacionamento Central, é celebrar a solidariedade das muitas pessoas que se dedicaram à cidade atingida pelo rompimento da barragem da Mina do Córrego do Feijão. A tragédia contabiliza, até o momento, 248 mortos e 22 desaparecidos.

Além do concerto protagonizado pelo maestro, o concerto especial também vai contar com apresentações da Banda Sinfônica do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, da Orquestra Jovem Gerais, do pianista e ator, Davi Campolongo e do cantor e compositor de Brumadinho Ângelo Sanrah. Além de agradecer aos que trabalharam pelas vítimas da tragédia, o evento também deve homenagear o Corpo de Bombeiros, que está comemorando 108 anos.

O evento será transmitido pelo Youtube aqui.