A nova temporada de Malhação terá protagonista homossexual pela primeira vez na história. O ator Pedro Alves interpretará Guga, um jovem que entra em conflito com a própria sexualidade após terminar o namoro com Meg, papel de Giullia Bertolli. A atração é exibida desde 1993 pela TV Globo.



O adolescente descobre que gosta da namorada apenas como amiga. Ele passa a ter dificuldades para encontrar apoio em sua escolha pelo fato de a família ser rica e preocupada com a imagem do garoto. A próxima Malhação - Toda Forma de Amar deve estrear em meados de abril.



A novela já tocou no assunto em outras edições. Em Malhação: Vidas Brasileiras, os personagens de Pedro Vinícius e Giovanni Dopico protagonizaram o primeiro beijo gay da trama em outubro do ano passado. "Tão importante mostrar isso e eu só tenho a agradecer. Obrigada a todos os envolvidos", comemorou Pedro na ocasião.



"O processo de construção do personagem foi um grande desafio pra mim, ainda mais sendo meu primeiro trabalho na TV! Polêmicas e opiniões à parte, acredito que a arte supera qualquer desafio que o artista precisa vencer!", escreveu Giovanni na época.



Em 2017, Malhação já havia exibido a primeira cena com um beijo gay entre duas mulheres.