Mamma Bruschetta precisou ser internada por conta de um "quadro infeccioso dermatológico" na noite da última segunda-feira (20), na unidade Pompeia do hospital São Camilo, em São Paulo. Nesta quarta-feira, assessoria informou que a apresentadora do Fofocalizando passa bem, e está passando por exames rotineiros e tratando uma leve infecção cutânea e deve voltar às atividades já na próxima segunda-feira (27).



Na tarde da terça-feira (21), o hospital emitiu um boletim médico informando que o quadro clínico de Mamma era "estável", mas sem previsão de alta.



Não é a primeira vez que Mamma passa pelo problema de saúde. Em 2017, ela também precisou ser internada por conta de uma infecção na perna, tendo alta dias depois.



Confira a íntegra do posicionamento enviado pela assessoria de imprensa de Mamma Bruschetta:



"Informamos que a apresentadora e influenciadora digital Mamma Bruschetta passa bem, e está passando por exames rotineiros e tratando uma leve infecção cutânea, contudo deve voltar às atividades já na próxima segunda-feira. Não existe motivo para alarde e preocupação, nossa querida Mamma segue firme, forte e bem, e tratará esse assunto de exames e emagrecimento no seu canal do Youtube, o Canal da Mamma."



Confira abaixo a íntegra do boletim médico sobre o estado de saúde de Mamma Bruschetta divulgado pelo Hospital São Camilo:



"Boletim médico - 21/05 às 13h



"A paciente Mamma Bruschetta encontra-se internada no Hospital São Camilo Pompeia para tratamento de quadro infeccioso dermatológico. O quadro clínico é estável e sem previsão de alta."

