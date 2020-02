Após oito anos do sucesso 'Planos Impossíveis', a cantora Manu Gavassi relembrou o hit em show acústico na casa do Big Brother Brasil, nesta quarta-feira (12).

Gavassi, que está participando desta edição do programa, já tinha cantado alguns trechos da canção com outros participantes da casa. Desta vez, ela aproveitou o clima da festa para fazer uma apresentação oficial.

Com voz e violão, a sister também apresentou a versão dela para a canção 'Someone Like You' da Adele. Confira os vídeos:

Planos Impossíveis

Someone Like You

*Amanda Souza, sob supervisão de Cássia Eponine