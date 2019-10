A maquiagem de palhaço assustadora que Joaquin Phoenix usou no filme Coringa demorava até 20 minutos para ser feita. Um dos motivos é porque o ator não parava quieto na cadeira, conforme conta a maquiadora Nicki Ledermann em entrevista ao site norte-americano Dazed.



"Levava uma média de 15 a 20 minutos para aplicar a maquiagem, em parte porque era difícil para Joaquin ficar quieto, mas também porque eu não queria que ela parecesse pensada", afirma.



De acordo com a profissional, a maior dificuldade foi refazer a maquiagem inúmeras vezes com a mesma precisão de detalhes da primeira vez a cada filmagem.



"A parte mais difícil de tudo foi a continuidade - quando você filma, não filma em ordem de cena. Um dia, você filma uma cena que está sendo continuada dias ou semanas depois e precisa correspondê-la exatamente quadro a quadro", conta.



Nicki explicou o caminho até chegar ao resultado final da maquiagem do palhaço assassino. "Antes de começarmos a filmar, trabalhei com Joaquin por vários dias, usando maquiagem e brincando com cores e texturas, até que sentimos que conseguimos e recebemos a 'bênção' de Todd [Phillips, roteirista da obra]. Joaquin foi definitivamente minha força motriz e inspiração."



O filme bateu recorde nas bilheterias norte-americanas. Em seu segundo final de semana após a estreia nos Estados Unidos, Coringa arrecadou US$ 55 milhões em 4.374 locais.

