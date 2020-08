O que era para ser uma brincadeira de Marília Mendonça com o músico da banda de apoio, durante live realizada na noite de domingo (9), se transformou em polêmica. Nas redes sociais, a cantora foi acusada de transfobia.

Marilia admitiu que a brincadeira foi de péssimo gosto e tentou se desculpar. "Pessoal, aceito que fui errada e que preciso melhorar. Mil perdões. De todo coração. Aprenderei com meus erros. Não me justificarei", postou.

Durante a live, a artista relatou, em tom debochado, um caso ocorrido com o músico, que foi a uma boate de público LGBTIA+ em Goiânia e que ele teria "beijado a mulher mais bonita da vida dele".

"E aí não vou falar quem e nem vou falar o porquê, vou ficar calada. (...) É só isso. O contexto vocês vão saber", finalizou a cantora, o que provocou a reação imediata do músico, também de forma divertida: "Era mulher mesmo, p...!".

Nas redes, não faltaram críticas à artista. "Se o conhecido dela foi e beijou uma trans, fez muito bem! E você está sendo infeliz com esse comentário", escreveu um internauta. "Eu queria entender qual e a piada se o amigo tiver ficado com uma mulher trans. Afinal alguém gostar da gente é motivo de piada?

Veja abaixo o pedido de desculpas de Marilia Mendonça e a reação nas redes sociais:

Marília Mendonça sendo transfóbica. Primeiro, essa boate em Goiânia era maravilhosa e as pessoas iam pra se divertir. Se o conhecido dela foi e beijou uma trans, fez muito bem! E você está sendo infeliz com esse comentário pic.twitter.com/NbGTMNoljr

Eu to muito chateada c a Marilia debochando do amigo que foi na boate Diesel em Goiânia (que era LGBT), e ficou com uma mulher muito bonita, e o final do video o amigo comenta “era mulher mesmo?” Confirmando q ela era trans pic.twitter.com/cl4PwYIGtL