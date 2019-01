A cantora Marília Mendonça chamou atenção nas redes sociais após ter sido gravada varrendo o chão depois da realização de seu show na virada do ano em Fortaleza em um vídeo que viralizou.



Nele, ainda com a roupa que usou no show, Marília aparece ajudando na limpeza e avisa para um homem que está recolhendo algumas latinhas: "Tem um monte aqui".



Em determinado momento, outra mulher pega a vassoura de sua mão para ajudá-la, mas em seguida ela a toma de volta. O momento rendeu elogios pela humildade da cantora por parte de seus fãs.



Marília Mendonça recebeu R$ 720 mil para realizar o show, de acordo com o Diário Oficial da Prefeitura de Fortaleza.