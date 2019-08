A cantora Marília Mendonça publicou um desabafo em seu Twitter na última terça-feira (13), falando sobre o fato de sua gravidez ter sido revelada por meio do vazamento de um exame médico divulgado em redes sociais há alguns meses.



"É muito complicado contar com a ética na prestação de serviços de qualquer forma... Minha gravidez foi descoberta por um exame de sangue vazado e tudo que eu faço é dessa forma. Dá até medo de morrer porque as pessoas não respeitam nem esse momento", afirmou.



Na sequência Marília Mendonça fez uma suposição: "Se eu precisar de um psicólogo, esquece, né? Se eu contratar um fora do Brasil, capaz de ele mandar o meu problema para o blog de fofoca traduzir."



"Dói ter que ouvir que 'batalhamos muito para isso'. Eu não batalhei para isso, não, galera! Batalhei para que minhas músicas fossem ouvidas e para que meu trabalho tivesse prestígio... Justificar essa falta de respeito dizendo: 'Você que quis, você é artista', é muito errado", desabafou.



A notícia de que Marília Mendonça estava grávida surgiu em perfis de redes sociais no mês de junho.