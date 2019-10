Um show surpresa da cantora sertaneja Marília Mendonça está agitando a segunda-feira (7) em Belo Horizonte. O rebuliço começou depois que a "rainha da sofrência" deu pistas sobre o suposto destino do projeto "Todos os Cantos" durante o fim de semana. No Twitter, ela postou: "todas as ruas mudam de nome após cruzarem a avenida" e tem "aquário de água doce", dicas que correspondem à capital mineira.

A confirmação veio com uma live no Instagram, nesta segunda-feira. “Estou muito feliz em estar de volta às redes sociais e em um momento muito oportuno. A gente volta hoje com o ‘Todos os Cantos’, depois de três meses de pausa por conta da agenda de shows que estava muito agitada”, postou a cantora.

O “Todos os Cantos” é um projeto idealizado pela própria cantora, que pretende gravar uma música inédita em cada capital brasileira. Marília sempre aparece na cidade de surpresa, panfletando nas principais ruas e faz a própria divulgação nas redes sociais.

Em BH, a apresentação está prevista para as 19 horas, na Praça da Estação. No Twitter, vários fãs comentaram sobre o show. A tag "Praça da Estação" ficou entre os Trending Topics durante esta manhã.

No último Festival Festeja, no Mineirão, no início de setembro, Marília Mendonça também já tinha dado algumas pistas, dizendo que voltaria a Minas Gerais de surpresa.

Quanto à segurança, a Polícia Militar informou que o 1º Batalhão empregará efetivo para o policiamento do show da cantora, na Praça da Estação, na noite desta segunda.

"Todos os Cantos"

Três EP’s do projeto já foram lançados. O “Todos os Cantos – Vol. 1”, com 12 faixas, foi indicado ao Grammy Latino 2019 na categoria Melhor Álbum de Música Sertaneja.

Além do sucesso nas plataformas digitais e nas rádios, o projeto também ganhou no mês passado uma série que mostra os bastidores dos shows, lançada na plataforma Globoplay.

chama geral pq segunda-feira e sofrencia tem tudo a ver... e a de hoje é pesada! #TodosOsCantosEmBH pic.twitter.com/1e7z4v44Qk — marilia iva mendonça 👑🍺🤘🏼💔 (@MariliaMReal) 7 de outubro de 2019

só a Marília Mendonça pra fz eu ir na praça da estação em plena SEGUNDA — Damasceno (@martinho_gdn) 7 de outubro de 2019

Segunda feira de ressaca, mais ai lembro do rolê aleatório de hoje : show da #MaríliaMendonça na praça da estação pic.twitter.com/7sxkIwCPWr — Cunha 🎀 (@CunhaMenez) 7 de outubro de 2019

o próximo show da rainha marilia vai ser gravado hoje de graça na praça da estação o meu deus pena q n vou

mas certeza q o ar mineiro vai dar um up na música — lima (@arthurlbittenc) 7 de outubro de 2019



​(*) Com Maiara Brito, estagiária sob supervisão de Cassia Eponine.​