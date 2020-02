Sofrência nova na área! Marília Mendonça acaba de lançar o videoclipe de "Tentativas", o primeiro da carreira que não é ao vivo. A canção faz parte do projeto "Todos os Cantos".



Ao contrário das outras faixas do projeto, em que os vídeos foram filmados durante shows abertos ao público, a gravação foi feita em uma praia de Vitória, no Espírito Santo, na época em que a cantora estava grávida de Léo.

Em poucas horas de lançamento, o clipe atingiu mais de 500 mil visualizações.

No início do ano, a cantora e compositora lançou "Graveto", faixa gravada durante show na Praça da Estação, no Centro em Belo Horizonte.

*Amanda Souza, sob supervisão de Cássia Eponine.