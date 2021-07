A rainha da sofrência Marília Mendonça acaba de lançar, pela Som Livre,o EP "Nosso Amor Envelheceu", compilado de cinco músicas que conta com uma faixa inédita, que dá nome ao trabalho.

Também serão disponiblizadas músicas já conhecidas do público, como "Rosa Embriagada", "Troca de Calçada", "Foi Por Conveniência" e "Deprê", lançadas entre dezembro de 2020 e abril deste ano. A canção homônima ao EP chega ainda com um videoclipe no canal da artista no YouTube.

Assim como nas demais faixas que compõem o projeto (com exceção de "Deprê", a primeira da leva), a capa de "Nosso Amor Envelheceu" também é inspirada em uma icônica obra de arte.

Desta vez, a releitura é baseada no quadro "O Baile no Moulin de la Galette" de 1876, pintado pelo renomado artista francês Pierre-Auguste Renoir. Com trechos como "nosso amor envelheceu / tá resmungando pelos cantos / já tô com vergonha de nós / veja a cara que estão nos olhando", a canção fala sobre o fim de uma história de amor.

Gravadas durante a live #VemAí realizada no dia 17 de outubro de 2020, quando a artista relembrou o início da carreira, as músicas que compõem o EP antecedem um próximo grande trabalho de Marília Mendonça neste ano: ela dará seguimento ao projeto "Patroas", no qual a artista canta ao lado das amigas Maiara & Maraisa. A previsão de lançamento é para este segundo semestre, pela Som Livre.