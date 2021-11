Morta tragicamente num acidente de avião na tarde desta sexta-feira (5), Marília Mendonça foi um dos grandes fenômenos da onda sertaneja da última década, celebrado por ser a "rainha da sofrência", um estilo cujas letras falam de histórias de amor que já terminaram. Na lista dos cantores mais ouvidos em 2020, na plataforma Spotify, ela despontou em primeiro lugar.

A ascensão da artista goiana, nascida em Cristianópolis, foi meteórica. Aos 20 anos já tinha lançado o seu primeiro DVD, mas não esperava grandes resultados. A surpresa veio após a realização de um show em Goiânia, quando os ingressos se esgotaram com uma semana de antecedência. A partir daí, a trajetória fez uma curva ascendente, conquistando todo o Brasil com a sua voz forte.

Em pouco tempo virou dona do maior canal do segmento de música sertaneja do YouTube, hoje com mais de 21 milhões de inscritos. Ela se tornou a primeira artista brasileira a atingir a marca de 12 bilhões de visualizações.

Poucos meses após a gravação do primeiro DVD, feito numa pequena sala do estúdio de Eduardo Pepato, ela já partiu para o segundo, registro de um show realizado no Sambódromo de Manaus para mais de 40 mil pessoas. Era a prova de que a cantora havia alcançado uma popularidade de norte a sul do país. O álbum também seria indicado ao Grammy Latino na categoria sertanejo, em 2017.

As apresentações fora do Brasil também se tornaram corriqueiras. Em 2017, participou da turnê europeia do Festival Festeja em cidades como Lisboa, Bruxelas e Londres. Nos Estados Unidos, em 2018, passou por cinco localidades (Orlando, Atlanta, Deerfield Beach, Newark e Boston). No ano seguinte, ela viu a "sofrência" arrebatar públicos nas principais capitais da Europa.

Foi nesta segunda passagem pelo Velho Continente que ela foi convidada para fazer um pit stop em Paris, para um show particular: a festa de aniversário de Neymar, craque da Seleção Brasileira e do Paris Saint-Germain. Nessa época, ela tinha acabado de lançar o projeto "Todos os Cantos", percorrendo vários cantos do Brasil, em apresentações surpresa.

Em Belo Horizonte, o público lotou a Praça da Estação em 7 de outubro de 2019. As estimativas eram de cerca 100 mil pessoas presentes. Os fãs puderam escutar a inédita "Graveto" - a proposta do projeto era mostrar uma nova música em cada praça. O clipe de "Graveto", por sinal, foi o mais visto em 2020, segundo o YouTube.

A apresentação, por outro, também ganhou as manchetes policiais: antes de o show começar, um homem foi esfaqueado em um bar ao lado da Praça. No final, houve um arrastão, provocando um corre-corre de milhares de pessoas pelas ruas da região central. A explicação dos produtores para tanta confusão é que haviam subestimado a presença de público. Esperam por apenas 15 mil, o que levou a um plano de segurança baseado nestes números.

Em janeiro deste ano, ela conquistou um recorde ao ultrapassar os Beatles em número de seguidores no Spotify .alcançando a posaição 41 no ranking mundial, ostentando mais de 18,5 milhões de seguidores, à frente de nomes como Sia, Linkin Park, The Chainsmokers, AC/DC, Katy Perry, Kendrick Lamar e Michael Jackson, além dos Beatles.

Os assessores da cantora gostavam de enfatizar que Marília tinha a agenda de shows mais concorrida do mercado, com uma média de 20 por mês. Durante a pandemia, ela não parou. Além de lives, lançou diversos singles e escreveu várias canções, alguns deles presentes no álbum recém-lançado "Patroas 35%", feito com a dupla Maiara & Maraisa.

