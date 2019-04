Fãs da banda Los Hermanos que ainda não compraram os ingressos para assistir à apresentação do quarteto em Belo Horizonte nesta sexta-feira (26) ainda podem adquirir as entradas. A poucas horas do início do show, os ingressos podem ser comprados pelo site de vendas.

Formado por Marcelo Camelo, Rodrigo Amarante, Bruno Medina e Rodrigo Barba, o grupo carioca começou a carreira em 1997 e emplacou diversos sucessos no fim dos anos 90 e na primeira década de 2000. "Anna Julia" é um dos exemplos mais icônicos de hits compostos pelo quarteto, que ainda são responsáveis por “Todo Carnaval Tem Seu Fim”, “Retrato Pra Iaiá” e “A Flor”.

Após quatro anos afastados dos palcos, Los Hermanos retornaram em 2019 e começaram neste mês uma turnê que percorrerá 9 cidades brasileiras até maio. Em BH, a apresentação acontece nesta sexta-feira (26) na Esplanada do Mineirão, a partir das 22h, com abertura dos portões às 18h. Clique para comprar suas entradas aqui.