O cabeleireiro Marco Antonio de Biaggi, que em 2015 foi diagnosticado com linfoma não Hodgkin, visitou o Santuário de Fátima nesta segunda-feira, (19), para cumprir uma promessa após ser curado.



Há três anos, quando me curei do câncer, depois de seis meses internado, 45 dias de coma e 40 quilos mais magro, prometi que quando estivesse bem, iria a [cidade de] Fátima. Eis-me aqui, que emoção", disse o hairstylist nos stories do Instagram



Na rede social, ele mostrou detalhes do espaço e compartilhou momentos de descontração com amigos. Parte da visita ao santuário também foi publicada no feed do perfil dele.



Em 2017, em entrevista ao E+, o cabeleireiro das estrelas contou como foi interromper a carreira de sucesso para seguir com o tratamento. "Eu consegui chegar no topo, não tinha vida, só trabalhava, consegui todos os meus sonhos materiais", disse. "Na hora em que o médico contou, eu só pensava em como dar a notícia para meus pais. Comecei o tratamento no dia seguinte."