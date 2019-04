O empresário Alexandre Correa, marido de Ana Hickmann, afirmou pelo Instagram na quarta-feira (24), que a apresentadora voltou a sofrer novas ameaças. Em 2016, um homem chamado Rodrigo de Pádua ameaçou Ana com uma arma, após invadir o quarto de um hotel em que ela estava.



"A Ana está sendo ameaçada de maneira covarde por esse cidadão que diz ser Erinaldo Santos Silva", escreveu Correa na rede social. "A atitude dele tem sido idêntica a do Rodrigo de Pádua, o que nos causa pânico e nos deixa em total estado de alerta novamente", completou.



Alexandre Correa divulgou uma foto do rosto do suposto ameaçador e pediu aos internautas que ajudem a identificar a pessoa. "Não podemos deixar isso continuar", concluiu. Confira: