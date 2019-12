A cantora sueca Marie Fredriksson, vocalista da dupla Roxette, morreu nesta terça-feira (9) aos 61 anos, conforme informou o empresário da artista. Em nota nota, ele disse que a cantora enfrentou "17 anos de uma longa batalha contra o câncer".

Marie Fredriksson foi diagnosticada com câncer no cérebro em 2002, passando por um longo tratamento. Em 2009, a Marie voltou aos palcos, seguindo com agendas musicais até 2016, após os médicos pedirem para ela dar um tempo e focar em sua saúde.

Marie era casada com Mikael Bolyos e deixa dois filhos, Josefin e Oscar. O funeral da cantora será reservado apenas para familiares próximos.

Per Gessle, também integrante do Roxette, lamentou a morte de Marie em uma mensagem publicada nas redes sociais. "Não tanto tempo atrás, passávamos dias e noites em meu pequeno apartamento compartilhando sonhos impossíveis. Estou honrado e ter compartilhado seu talento e generosidade. As coisas nunca mais serão as mesmas", lamentou o cantor.

Time goes by so quickly. It’s not that long ago we spent days+nights in my tiny apartment sharing impossible dreams. And what a dream we eventually got to share! I’m honoured to have met your talent+generosity. All my love goes to you+your family. Things will never be the same. pic.twitter.com/CTegAUGrXG — Per Gessle (@PartyPleaser) 10 de dezembro de 2019



​Marie nasceu em 30 de maio de 1958, na Suécia, e iniciou sua carreira musical quando se tornou amiga de seu então futuro companheiro de banda no Roxette, Per Gessle. Em 1984, ela iniciou carreira solo e, dois anos depois, uniu-se a Per para a formação do grupo.

Ao longo dos anos, o Roxette lançou hits como "Listen to your heart", "It must have been love", "Joyride", "Dressed for success", "How do you do!", "Sleeping in my car", 'Dangerous" e "Fading like a flower".



Relembre alguns sucessos do Roxette



'Listen to Your Heart'





'It Must Have Been Love'

'Joyride'







'Spending My Time'



​



'The Look'



​



'Dressed for Success'



​



'How Do You Do!'



​



'Sleeping in My Car'



​



'Dangerous'



​



'Fading Like a Flower'



​



​*Com Maiara Brito, sob supervisão de Gledson Leão.





