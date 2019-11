Pela segunda vez o grupo pop Maroon 5 se apresentará no Brasil. A banda incluiu o país em sua turnê pela América do Sul, onde fará shows no período de fevereiro e março do ano que vem.



Foram anunciadas quatro apresentações em diferentes cidades: São Paulo, Brasília, Recife e, por fim, Rio de Janeiro.



O Maroon 5 teria uma apresentação no Brasil em junho deste ano no festival Villa Mix, mas o show foi cancelado ainda durante a venda de ingressos. Em 2017, eles tocaram no Rock in Rio, substituindo a apresentação da cantora Lady Gaga.

Informações sobre a venda de ingressos para os shows ainda não foram divulgadas.



*Com Maiara Brito, sob supervisão de Gledson Leão.