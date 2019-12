Após o sucesso do lançamento de "Vingadores: Ultimato", quarto longa da saga de super-heróis, a Marvel resolveu presentear os fãs com o primeiro trailer do filme solo da "Viúva Negra" nesta terça-feira (3).

O filme conta a história da heroína Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) no período entre "Capitão América: Guerra Civil" e "Vingadores: Guerra Infinita", trazendo, ainda, flashbacks sobre a época de formação da agente Romanoff.

Além de contar com as atuações de Florence Pugh, Rachel Weisz e David Harbourgrande no elenco, o longa, que promete ser recheado de cenas de ação e lutas, tem direção de Cate Shortland e roteiro de Ned Benson e Jac Schaeffer.

No Brasil, a data prevista para a estreia de "Viúva Negra" é 30 de abril de 2020. Enquanto isso não acontece, assista ao trailler:

*Com Maiara Britto, sob supervisão de Cássia Eponine.

